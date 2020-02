Havvindmøllepark i Østersøen får grønt lys

Tirsdag 4. februar 2020 kl: 13:07

Med Energiaftalen 2012 blev det politisk besluttet at udbyde Kriegers Flak Havvindmøllepark

I december 2015 blev VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havvindmøllepark sendt i offentlig høring, hvorefter der blev afholdt et udbud af havvindmølleparken. Vattenfall vandt udbuddet og indgik 22. december 2016 koncessionsaftale med Energistyrelsen og blev samtidig meddelt etableringstilladelse til havvindmølleparken

I april 2019 fremsendte Vattenfall et detailprojekt til Energistyrelsen. I forbindelse med gennemgang af detailprojektet har Energistyrelsen anmodet Vattenfall om at udarbejde et tillæg til VVM-redegørelsen fra 2015, fordi det konkrete opstillingsmønster og valg af vindmøller for nogle miljøforhold medfører påvirkninger, der ikke er beskrevet i den oprindelige VVM-redegørelse

Energistyrelsen afholdte i perioden 22. oktober til 17. december 2019 offentlig høring over tillæg til VVM-redegørelse samt høring over grænseoverskridende påvirkninger på miljøet (Espoo høring). I forbindelse med høringen er der indkommet høringssvar fra foreninger og myndigheder. Høringssvarene er indgået i Energistyrelsens behandling

Af: Redaktionen Kriegers Flak Havvindmøllepark bliver den foreløbigt største danske havvindmøllepark, når den står færdig forventeligt med udgangen af 2021. Parken består af 72 vindmøller placeret med den nærmeste mølle ca. 13 kilometer fra Møns Klint og ca. 32 kilometer fra Stevns.VVM-tilladelsen og godkendelsen af detailprojektet giver Vattenfall tilladelse til at sætte gang i anlægsarbejdet af Kriegers Flak Havvindmøllepark, når klagefristen er udløbet.Klager over Energistyrelsens afgørelse kan i henhold til paragraf 66 og paragraf 67 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet eller ved at kontakte Nævnenes Hus.Klagen skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter at afgørelsen er offentliggjort - det vil sige senest 2. marts 2020.Om havvindmølleparken på Kriegers Flak