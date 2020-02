Rastepladser ved Aarhus var skueplads for politi-kontrol

Mandag 3. februar 2020 kl: 10:45

Af: Redaktionen (Foto: Politiet)Målet med Tungvognscenter Nord’s kontrol på rastepladserne omkring Aarhus var blandt andet for at kontrollere, om lastbilchaufførerne og deres vognmænd overholdt de gældende køre-/hviletidsregler og de EU-bestemte dokumentationskrav på godstransportområdet.Politiets kontrol afslørede, at der hos 8 af de 15 lastbiler var problemer med at overholde lovgivningen.- Vi fandt blandt andet 18 overtrædelser af reglerne om vejbenyttelsesafgift. Eksempelvis havde en lastbil kørt 16 dage i Danmark uden at betale afgift, siger politiassistent Erik Hessing Simonsen, Tungvognscenter Nord, og fortsætter:- Og vi kunne også konstatere, at man i syv tilfælde havde overtrådt reglerne om cabotage-kørsel.Det var heller ikke alle chauffører, der havde overholdt reglerne om køre-/hviletid. Her noterede politiet to overtrædelser. Derudover konstaterede politiet, at chauffører i tre tilfælde var i færd med at afholde et regulært ugentligt hvil i lastbilen, hvilket ikke er tilladt.Der blev udskrevet bøder for i alt 249.500 kroner under dagens kontrol. Seks lastbiler blev låst med hjullåse, ind til bøderne blev betalt.