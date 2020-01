Mercedes-Benz Vans sprintede sig til rekordår

Onsdag 29. januar 2020 kl: 13:29

Af: Redaktionen Mercedes-Benz indtager en solid andenplads på tværs af producenterne målt på antallet af indregistrerede biler sidste år. Det svarer til en totalfremgang på 11 procent i et marked, som ellers kun viste en vækst på 2 procent samlet set.- Jeg er utrolig stolt af det, vi har formået at skabe sammen her hos Mercedes-Benz Vans i Danmark. Vi viser flot vækst i antallet af solgte biler samtidig med, at vi også formår at holde det høje serviceniveau for vores kunder, når de besøger værkstederne. Vi har søsat stærke kampagner i løbet af 2019, som virkelig tiltalte kunderne, og så har vi et stærkt forhandlernetværk, som hver eneste dag skaber gode oplevelser for kunderne, siger salgschef Mercedes-Benz Danmark, Louise Klink-Raaschou.I alt fik 2.608 Mercedes-Benz Sprintere nummerplader på, hvilket svarer til en vækst på 25 procent i segmentet, som modellen selv lægger navn til.Fremadrettet peger Louise Klink-Raaschou på elektrificering som et fokusområde for producenten.- Elektrificering er en af nutidens helt store tendenser i bilbranchen, og vi tror lige så meget på løsningen i varebiler. Mange kunder efterspørger elektriske varianter af vores varebiler, og allerede sidste år lancerede og solgte vi de første 35 eksemplarer af eVito på bare to måneder, siger hun og fortsætter:- Og i 2020 tager vi yderligere skridt mod ambitionen om at tilbyde et elektrisk alternativ i hvert segment. eVito Tourer long range med op til 400 km rækkevidde, EQV og eSprinter lanceres alle inden for de næste 12 måneder, og her ser vi et kæmpe potentiale.EQV er den fuldt elektriske variant af V-Klassen, mens eSprinter - som navnet antyder - er den elektriske variant af Sprinter-varebilen.