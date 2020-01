Scania ansætter ny salgschef til Østdanmark

Tirsdag 28. januar 2020 kl: 12:27

Michael Rasmussen. (Foto: Scania)

Af: Redaktionen Michael Rasmussen overtager stillingen efter Kasper Rasmussen, der har fået nye udfordringer uden for Scania.Michael Rasmussen har en lang karriere inden for lastbil-branchen og er et kendt ansigt hos Scania, da han siden 1. maj 2018 har haft stillingen som key account manager. Inden da arbejde Michael Rasmussen som driftsdirektør hos HE Jørgensen.Karrieren startede hos daværende Scania-forhandler Storstrøms Diesel tilbage i 1995. Hos virksomheden, som senere kom til at hedde Nyscan A/S, havde Michael Rasmussen forskellige stillinger blandt andet som værkfører, værkstedschef og salgschef. Fra 2009 til 2014 havde Michael Rasmussen ansvaret for alle Nyscan’s værksteder.