Rigsrevisorerne skriver beretning om dyretransporter

Fredag 24. januar 2020 kl: 15:01

Af: Jesper Christensen Rigsrevisionen vurderer, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har sikret, at der er gennemført en effektiv kontrol af lange grisetransporter i perioden 2008-2018. Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende. Konsekvensen af den mangelfulde kontrol har været en unødig stor risiko for, at grisene er kommet til skade eller er blevet påført lidelser under transporten.Rigsrevisionen satte gang i undersøgelsen i februar 2019 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.Beretningen om kontrol med dyretransporter kan hentesStatsrevisorernes bemærkning kan hentes