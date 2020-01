Politiet kontrollerede særtransporter ved Varde

Onsdag 22. januar 2020 kl: 13:27

Af: Redaktionen Tungvognscenter Syd oplyser, at en udenlandsk registreret særtransport kørte uden tilladelse til kørsel med omfangsrigt gods, selvom bredden på transporten var over 3,30 meter. Desuden kørte transporten uden ledsagerbil. Det resulterede i en bøde til chaufføren på 5.000 kroner og en bøde på 16.000 kroner til den udenlandske virksomhed. Bøden blev betalt med det samme, men chaufføren måtte vente med at køre videre, indtil den korrekte tilladelse var på plads.Tre danske vogntog, der kørte med tung transport, havde heller ikke tingene i orden, da de blev kontrolleret.



Chaufførerne på to af særtransporterne kendte ikke indholdet og vilkårene i politiets tilladelse, de havde ikke medbragt de nødvendige papirer, blandt andet blokvognsattesten, og transporterne var ikke afmærket bagtil med den maksimalt tilladte hastighed.

Det tredje vogntog kørte uden ledsagerbil og var derudover længere end tilladt.





Det betød samlet en bøde på 9.000 kroner til chaufførerne og 20.000 kroner til selskaberne.





- De seks køretøjer, som blev standset under kontrollen, blev også alle nøje kontrolleret for overholdelse af køre-hviletidsbestemmelserne og det var glædeligt at konstatere, at der var fuldstændig styr på den del, siger vicepolitiinspektør Jesper Engelund hos Tungvognscenter Syd.





