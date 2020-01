El-lastbil har brint i tanken og fødevarer på ladet

Mandag 20. januar 2020 kl: 13:36

Fakta om de fire lastbiler til Asko:

Bruttovægt: 26 + 1 ton

Akselkonfiguration: 6×2*4

Motor: 290 kW el-motor med 210 kW kontinuerlig effekt

Maksimalt drejningsmoment 2.200 Nm

To-trins gearkasseskift

Batterikapacitet: 56 kWh lithium-ion

Indbygget oplader: 22 kW AC med CCS-opladningsgrænseflade

Brændselscelle: 90 kW PEFC fra tredjepartsleverandør

Opbevaring af brint: 33 kg ved 350 bar

Anslået rækkevidde: 400-500 km

Af: Redaktionen Vejen mod en mere bæredygtig fremtid følger flere spor. I et af sporene kører el-lastbiler, der får deres energi via brinttanke. Her har Scania samarbejdet med Asko om at få sat fire lastbiler med el-motorer i stedet for diesel- eller gasmotorer i drift.- Scania fortsætter med at udvikle avanceret teknologi, der understøtter overgangen til et fossilfrit transportsystem, siger Karin Rådström, der er leder af salg og markering i Scania.En vigtig del af udviklingen sker gennem samarbejde med nogle af koncernens mest fremsynede kunder - eksempelvis norske ASKO.Scania satser på udviklingen af ​​elektriske køretøjer på samme måde som med forbrændingsmotorteknologi. Dermed arbejder Scania - lige som mange af konkurrenterne . med en mangesidet tilgang med en bred vifte af mere bæredygtige løsninger.- Brint er et interessant alternativ til elektrificering af fjerntransport. Indledende test viser, at teknologien fungerer godt i koldere klima. Samtidig vil jeg gerne lykønske ASKO med virksomhedens vilje til at træffe tidlige og modige beslutninger om at skabe betingelserne for brintforsyning fra vedvarende energikilder og tankningsanlæg, siger Karin Rådström og peger på, at Asko bliver en katalysator i overgangen til bæredygtig transport.De fire brint-elektriske lastbiler er baseret på Scania’s modul-system. I ASKO-lastbilerne er forbrændingsmotoren erstattet af en el-motor, der får strøm fra brændselscellerne, som får energien fra brint - med genopladelige batterier som en del af systemet. Drivlinjen består generelt af de samme komponenter som dem, der bruges i de hybridlastbiler og busser, som Scania allerede leverer.Interesserede kan læse mere om, hvordan lastbiler med brint som energi-leverandør fungerer,Og om elektrificering hos Scania