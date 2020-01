Rederi suspenderer ro/ro-forbindelse

Torsdag 16. januar 2020 kl: 15:34

Af: Jesper Christensen Ro/ro-forbindelse blev lanceret i september sidste år som en ny mulighed for at sende løstrailere mellem England og Frankrig. Ruten skulle bidrage til at gøre det enklere for transportkunderne at håndtere konsekvenserne af Storbritanniens farvel til EU-samarbejdet.









P&O Ferries chartrede ro/ro-skibet »Caroline Russ« med plads til 100 trailere og satte det ind på ruten med to daglige afgange i hverdagene og en afgang lørdag og søndag.













© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.