Minister lægger op til Euro-norm frem for dato-norm

Torsdag 16. januar 2020 kl: 15:18

Af: Redaktionen

Miljøminister Lea Wermelin (S) lægger i det lovforslag om digital håndhævelse af miljøzoner, som ministeriet lige har sendt i høring op til, at Euro 5-biler uanset registreringsdato får lov til at køre ind i miljøzonerne i de store byer, når de skærpede miljøzoneregler træder i kraft 1. juli.





De første planer lød, at det var skæringsdagen frem for miljø-normen, der skulle afgøre, om Euro 5-køretøjer måtte køre i byernes miljøzoner, hvilket fik mange vognmænd til at frygte for deres økonomi. Men de planer er droppet i det forslag, der er sendt til høring.









- Det er meget tilfredsstillende, at ministeren har hørt på os og droppet de absurde planer om at bruge dato frem for Euro-norm, når det skal afgøres, hvilke biler, der må køre ind i miljøzonerne, siger administrerende direktør Erik Østergaard og fortsætter:





- Indkørsel til miljøzonerne bør naturligvis afhænge af bilernes forureningsgrad og ikke af, hvornår de tilfældigvis er indregistreret. Så det er rigtig godt nyt, at ministeren har lyttet til vores saglige argumenter ikke mindst for de mange vognmænd, der opererer med specialkøretøjer, som ikke bare kan forrentes over ti år. Det er også godt nyt for dem, der tilbage før oktober 2009 udviste rettidig omhu og købte Euro-5 biler ind med tanke på miljøet for så at få stillet i udsigt, at de biler ikke længere må køre i miljøzonerne. Det må de så alligevel og tak for det, siger direktøren.









Miljøzonereglerne omfatter de fem største byer i Danmark København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.

