Ny brancheforening på shipping-området har fået sin formand

Torsdag 16. januar 2020 kl: 12:09

Af: Redaktionen DSHV er en ny brancheforening i Dansk Industri med hovedsæde i København. Foreningen opstod ved årsskiftet som en fusion af Danske Havnevirksomheder og Danmarks Skibsmæglerforening.





DSHV har ca. 110 danske medlemsvirksomheder, som beskæftiger sig med havneterminaldrift, godshåndtering, shippingvirksomhed, befragtning og anden virksomhed relateret til havne og søtransport.





- Som formand for Danske Shipping- og Havnevirksomheder glæder jeg mig til at samle branchen i vores ny og styrkede brancheforening, siger Klaus G. Andersen og fortsætter:





- Det er en spændende tid med mange udfordringer, blandt andet byudvikling af havne og hele den grønne omstilling. Jeg vil gøre mit bedste for, at vi i Danske Shipping- og Havnevirksomheder kan være med til at levere resultater til gavn for medlemmerne og for samfundet.





Ud over valget af Klaus G. Andersen som formand, blev Henrik Otto Jensen, administrerende direktør i Niels Winther-gruppen, samt Lars Jespersen, aadministrerende direktør i SDK Shipping A/S, valgt som henholdsvis første og anden næstformand.





Samtidig udpegede bestyrelsen Jakob Svane til sekretariatschef for DSHV, og han danner sammen med chefkonsulent Jesper Sebbelin rygraden i DSHV’s sekretariat.





DSHV’s bestyrelse er en sammenlægning af de to oprindelige foreningers bestyrelser. Bestyrelsen består derfor foreløbig af 14 medlemmer, som er følgende:

Klaus G. Andersen, Fredericia Shipping

Henrik Otto Jensen, Niels Winther / Esteph / Scandinavian Auto Logistics

Lars Jespersen, SDK Shipping

Ronnie Hulstrøm, Baltic Shipping Company

Per Jensen, Blue Water Shipping

Jan Timmermann, Cosco Shipping

Jens Toft, Danish Agro

Lars Holm Hansen, DLG

Ulf Stephenson, Holship

Steen Gliese Pedersen, Safesea Transport Europe

Peter Møller, Saga Shipping

Jakob Juhl, Samtank

Henrik Dinnsen, Svane Shipping

Gustav Jakobsen, Schultz Shipping

DSHV er nu fuldt operationel og vil i den nærmeste fremtid offentliggøre både nyt logo og webside samt en række politiske hovedprioriteter.



