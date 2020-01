Transportkoncern fra Esbjerg åbner kontor i Italien

Torsdag 16. januar 2020 kl: 10:36

Af: Redaktionen - At få vores eget setup i Italien er et naturlig skridt i vores udvikling indenfor energi- og projektsektoren. Branchen er omfattende, og vi ser gode muligheder for at styrke vores services overfor kunderne samt udvide kundeporteføljen, siger Thomas Bek, der er Global Director for Blue Waters Energy & Project Division.Blue Water har ansat Alessandro Crocitto til at udvikle det italienske marked. Han kommer med over 34 års erfaring fra logistikbranchen og har været dedikeret til projektlogistik i over 21 år.- Blue Water har en stærk global referenceliste, hvad angår energi og projekter. Jeg er overbevist om, at vi kan udvikle os positivt i Italien, da markedet har brug for erfarne logistikpartnere til disse transporttyper. Og Blue Water har et stærkt setup med interne eksperter til at håndtere både operation og styring af komplekse transportopgaver, siger Alessandro Crocitto.

Etableringen af Milano-kontoret er ifølge Thomas Bek helt i overensstemmelse med Blue Waters strategi om at udvide aktiviteterne indenfor energi- og projektsektoren. Blue Water har de seneste år oplevet en positiv udvikling af energi- og projektaktiviteterne.







Blue Water har knap 60 kontorer på verdensplan. Firmaet har 1.700 ansatte og omsatte i 2018 for 5,6 milliarder kroner.



















