Virksomheder med eksisterende kørselstilladelser skal leve op til omkostningsniveauet seks måneder efter, at lovgivningen på området er fuldt ud gennemført. Der vil dog være mulighed for dispensation i særlige tilfælde.





3. Anmeldelse og registrering for udenlandske transportvirksomheder

Udenlandske transportvirksomheder skal anmelde deres kørsler, så de danske myndigheder har mulighed for at kontrollere, om virksomhederne overholder de danske krav om aflønning.



Regeringen og aftalepartierne er derfor enige om, at der oprettes en særskilt anmeldelsesordning på transportområdet.



Anmeldelsespligten for udenlandske transportvirksomheder skal gælde for cabotagekørsel (såfremt køretøjets samlede totalvægt oversiger 3500 kg.) samt vejdelen af kombineret transport og buscabotagekørsler.

Anmeldelsespligten gælder alene for udenlandske virksomheder med ansatte, og skal foretages senest på det tidspunkt, hvor kørslen påbegyndes.



Udenlandske transportvirksomheder skal anmelde følgende oplysninger:



Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.

Oplysninger om transportform.

Identitet af køretøj (nummerplade).

Dato for påbegyndelse og afslutning af kørsel.

Identiteten af og kontaktoplysninger på den chauffør, der udfører den pågældende kørsel.





4. Kontrol og sanktioner

Der skal etableres en effektiv kontrol, således at overtrædelse af reglerne følges af en mærkbar sanktion, som også kan have en præventiv effekt.

Kontrollen vil dels vil ske som led i politiets eksisterende vejsidekontrol og dels hos en administrativ særmyndighed. Der vil både kunne udstedes administrative tvangsbøder og gives strafferetlige sanktioner.





Dokumentationskrav

De udenlandske transportvirksomheder får pligt til at overholde en række krav til dokumentation, som skal medbringes under kørslen og kunne forevises for kontrolmyndighederne. Dokumentation i forhold til aflønningskravet omfatter blandt andet:



Dokumentation for anmeldelse i registeret.

Ansættelseskontrakt.

Lønsedler

Arbejdstidsopgørelser.