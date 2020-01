Mercedes-Benz Trucks kommenterer markedstallene for 2019

Tirsdag 14. januar 2020 kl: 12:01

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen - Kunderne har taget rigtig godt imod den nye generation af Actros, som har undergået en gennemgribende og revolutionerende digitalisering. Men en lastbil er som bekendt en langsigtet investering, så når Mercedes-Benz indtager tredjepladsen over mest solgte lastbil i Danmark i 2019, er det ikke mindst et resultat af en ekstremt dedikeret og kompetent præstation fra sælgerne og værkstederne ude i vores forhandlernetværk, siger salgschef Mick Steenbøl fra Mercedes-Benz Trucks i Danmark.2019 var året, hvor de første eksemplarer af den nye generation af Mercedes-Benz Actros kom ud at køre, og både chauffører og vognmænd har taget godt imod modellen, der desuden kørte med titlen ”International Truck of The Year ” 2020.Den nye Actros er gennemgribende digitaliseret og repræsenterer en helt ny standard for komfort og sikkerhed. Lastbilen er blandt andet udstyret med flere innovative funktioner, som gør hverdagen bag rattet mere komfortabel for chaufførerne - blandt andet et nyt digitalt cockpit, digitale sidespejle MirrorCam, den aktive fartpilot PPC Interurban, der selv tilpasser hastighed efter topografi og vejforløb samt Active Drive Assist, der hjælper chaufføren med at holde bilen på rette spor og dermed forbygge potentielt farlige situationer.Mercedes-Benz Trucks i Danmark fremhæver også, at med stigende fokus på ren, sikker og bæredygtig affaldsindsamling var Econic et populært valg som renovationsbil hos flere danske kommuner. 2019 var også året, hvor Mercedes-Benz tog hul på den grønne omstilling med leveringen af de første to serieproducerede eksemplarer af el-lastbilen FUSO eCanter til madleverandøren Aarstiderne og logistikvirksomheden Citylogistik.