Tyskland vil investere 86 milliarder euro i landets jernbaner

Mandag 13. januar 2020 kl: 12:35

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Jesper Christensen Moderniseringsprogrammet omfatter en ny service- og finansieringsaftale for de tyske baner.Ifølge tyske Verkehrsrundschau er der tale om det største jernbane-moderniseringsprogram nogensinde i Tyskland. Frem til 2030 skal der investeres 86 milliarder euro - omkring 641 milliarder kroner - i vedligeholdelse og modernisering af jernbaneinfrastrukturen. Målet er et effektivt netværk af høj kvalitet som grundlag for aktiv klimabeskyttelse på transportområdet.Hvis man sætter det nævnte beløb op i forhold til de omkring 83 millioner mennesker, der bor i Tyskland, svarer det til et beløb på godt 7.700 kroner pr. indbygger i perioden frem til 2030.Hvis man overfører forholdet til Danmark, vil det svaret til en investering i jernbanerne på 43 milliarder kroner frem til 2030. Det siger lidt om investeringens størrelse. Men ellers er forholdene på jernbaneområdet i Tyskland og Danmark svære at sammenligne.