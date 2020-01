Bilsynsvirksomhed i Næstved bliver en del af landsdækkende kæde

Mandag 13. januar 2020 kl: 11:23

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Dekras overordnede vision er at gøre verden til et sikrere sted, og globalt er bilsyn Dekras kerneprodukt. I Danmark vil vi ved organisk vækst og opkøb opbygge en landsdækkende kæde af bilsynshaller, hvor hallerne er lokalt forankret og lokalt drevet. Vi vil være den foretrukne lokale synshal, der hvor vi er repræsenteret, siger finansdirektør i Dekra Danmark, Bo Bay Hougaard.Michel Nykjær åbnede Bilsyn Nu tirsdag 9. april 2013. Siden har han udvidet staben med tre bilsynsassistenter.- Som en del af Dekra Bilsyn kan vi stå stærkere. Det giver os et større netværk og nogle gode sparringspartnere at samarbejde med. Vi får lettere adgang til information og udvikling, siger Michel Nykjær, der ser frem til at blive en del af Dekra Bilsyn..Michel Nykjær understreger, at det fra et kundemæssigt synspunkt er en lille ændring. Synshallen vil få nye skilte, og bilsynsassistenter vil få nyt arbejdstøj.- Kunderne kan forvente den samme gode service, og kaffen er fortsat varm, siger han.Michel Nykjær fortsætter med at være ansvarlig for at drive synshallen i Næstved.