Transportvirksomhed udskifter lysstofrør og sænker sit CO2-udslip

Mandag 13. januar 2020 kl: 10:51

Af: Redaktionen Processen er gået ind i den afsluttende fase, hvor kun de sidste udskiftninger på fragtterminalen i Taastrup mangler. Initiativet blev sat i værk som en del af den grønne omstilling, som Danske Fragtmænd skal igennem over de næste mange år.- Det er klart, at vi som transportvirksomhed med mange lastbiler på vejene belaster miljøet. Desværre er teknologien indenfor især eldrevne lastbiler endnu ikke langt nok fremme, hvorfor vi har set os forpligtet til at gøre en forskel dér, hvor vi kan. Derfor besluttede vi os for at udskifte alle lysstofrør på vores lokationer, eftersom de belastede miljøet i helt unødvendig grad, forklarer administrerende direktør Jørn P. Skov og påpeger, at fragtterminalen i Aarhus alene vil have en samlet CO2-besparelse på 283 ton årligt.Netop hensynet til miljøet har spillet en afgørende rolle, og derfor har det for Danske Fragtmænd været vigtigt at vælge den bedste og ikke nødvendigvis billigste løsning. Ifølge Jørn P. Skov er det et spørgsmål om at tænke langsigtet for at skåne miljøet i fremtiden.- Vi blev hurtigt enige om, at vi hellere vil betale lidt mere for at få noget materiale af højeste kvalitet. På den måde får vi et produkt med lang levetid, så vi undgår at skulle købe nye materialer for ofte, hvilket blandt andet vil belaste miljøet yderligere. I den forbindelse har vi også været opmærksomme på genanvendelse af nuværende materiale, og derfor har vi mange af stederne beholdt armaturerne og nøjes med kun at udskifte elektronikken, siger han.På trods af, at der fortsat er lang vej endnu, er Jørn P. Skov ikke i tvivl om, at det er et rigtigt skridt i den grønne omstilling, der i forvejen inkluderer udfasning af modtagers kopi af fragtbrevet. Og selvom størstedelen af lastbilerne hos Danske Fragtmænd lever op til den nyeste Euro-norm, er man hos Danske Fragtmænd meget opmærksomme på, at de fleste blikke er rettet mod lastbilernes CO2-udledning.- Jeg har stor tiltro til, at ingeniører og producenter gør alt for at fremme teknologien. Derfor har vi også tidligere bekendtgjort, at vi er interesserede i at teste nye, bæredygtige løsninger, hvis der er behov for vores bidrag. Indtil da fortsætter vi med at have fokus dér, hvor vi kan ændre noget, og det synes jeg, at vores medarbejdere godt kan være stolte af, siger Jørn P. Skov.Udskiftningen af lysstofrør sker på Danske Fragtmænds terminaler i Esbjerg, Holstebro, Silkeborg, Viborg, Skive, Hjørring, Hasselager, Herning, Aalborg, Taulov, Odense, Aarhus og Taastrup.