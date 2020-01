Råstofvirksomhed flytter fra en fynsk havn til en anden

Torsdag 9. januar 2020 kl: 11:30

Af: Redaktionen BG Stone A/S udvinder store mængder granit fra egne stenbrud i Norge, som sejles med egne skibe til det danske marked. Derudover udvinder virksomheden sø-materialer fra den danske havbund, som efterfølgende bringes i land med skib og udvaskes for restmaterialer. Som et led i optimering af sine aktiviteter samler BG Stone A/S en stor del af virksomhendes oplagring, håndtering og import af granit og sø-materialer på Nyborg Havn.BG Stone indgår en flere-årig aftale på leje af ca. 20.000 kvadratmeter havneareal og forventer med flere ugentlige anløb at indføre ca. 100.000 tons årligt via Nyborg Havn.Med flytningen til Nyborg Havn får BG Stone A/S adgang til en godt beliggende havneterminal og mulighed for at optimere sin forretning i forhold til oplagring og videredistribution til kunder og betonværker.- Med vores nye faciliteter i Nyborg får vi en central placering i Danmark, hvor vi nemt og hurtigt kan betjene hele det danske marked. Med kajnære arealer ud til 11 meter vand får vi mulighed for at optimere vores samlede transport- og logistikomkostninger, siger Martin Rasmussen, der er administrerende direktør i Bach Gruppen.Hos ADP A/S, der driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart, fremhæver administrerende direktør Rune D. Rasmussen, at ADP i løbet af de seneste år har tiltrukket flere nye virksomheder til Nyborg Havn.- Det betyder meget for udviklingen af vores havneaktiviteter, at vi nu kan byde velkommen til BG Stone, som forventeligt vil tage store mængder af produkter ind over kajen med skib, siger Rune D. Rasmussen.BG Stone har allerede testet faciliteterne i Nyborg med flere laster, og vil i den kommende tid etablere sig fuldt ud på deres kommende areal.