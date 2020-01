2019 havde flere konkurser blandt aktive virksomheder

Onsdag 8. januar 2020 kl: 12:49

Størst stigning i konkurser i transportbranchen

Af: Redaktionen Alle de konkursramte job og stort set hele den konkursramte omsætning kommer fra konkurserne i aktive virksomheder (ansatte og/eller omsætning større eller lig med 1 million kroner), mens konkurserne i nulvirksomheder næsten ikke havde nogen økonomisk betydning.Når de 2.590 konkurser i aktive virksomheder i 2019 fordeles på branchegrupper, udgør handel, bygge og anlæg samt erhvervsservice de største grupper med henholdsvis 23 procent, 19 procent og 15 procent.





Det er til gengæld konkurserne i transport, der med 78 procent flere end gennemsnittet for 2014-2018 er steget mest, og det har især ramt virksomheder i vejgodstransport og andre post- og kurertjenester.





Antallet af konkurser i hotel- og restaurationsbranchen samt erhvervsservice er med henholdsvis 26 procent og 23 procent også steget kraftigt.





Den eneste branche med færre konkurser i 2019 end i de foregående år er ejendomshandel og udlejning med 23 procent færre.





Antallet af konkurser i landbruget i 2019 er stort set uforandret i forhold til gennemsnittet for de foregående år.





Iværksætterselskaberne dominerer de konkursramte nulvirksomheder

Størstedelen af stigningen i antal konkurser i 2019 stammer fra flere konkursramte nulvirksomheder. De 5.884 konkurser, hvoraf halvdelen er iværksætterselskaber, er 68,5 procent flere end gennemsnittet for perioden 2014-2018.





Danmarks Statistik peger på to forhold, der skal tages i betragtning, når denne udvikling skal vurderes.





For det første har iværksætterselskaberne fra 2014 gjort det muligt at etablere en virksomhed med et meget begrænset kapitalgrundlag - det blev lettere at afprøve en forretningside - men langt fra alle har vist sig bæredygtige. En tredjedel af alle konkurserne i 2019 var i iværksætterselskaber.





Det andet forhold vedrører en 'oprydning' i kapitalselskaber, som Erhvervsstyrelsen satte i gang i slutningen af 2018, og som fik konkursmæssig effekt i foråret 2019.





