2019 bød på lidt flere nye lastbiler

Tirsdag 7. januar 2020 kl: 12:49

Af: Redaktionen Markedet er delt mellem lette og tunge lastbiler, hvor omkring 88 procent af lastbilerne er registreret med en totalvægt på eller over 16 tons. Omkring 24 procent af det samlede antal lastbiler er toakslede, mens 64 procent af det samlede antal er tre-akslede med en totalvægt på eller over 24 tons. Denne fordeling har ifølge De Danske Bilimportører været stabil de seneste år.- Hos De Danske Bilimportører er vi bestemt tilfredse med det flotte slutresultat for lastbilsalget i 2019. Salget af lastbiler har i den seneste årrække ligget på et stabilt højt niveau. Vi forventer at lastbilsalget i det nye år vil fortsætte den positive udvikling, da der er et stort behov for løbende at udskifte lastbilparken til de mest effektive og moderne teknologier, der passer til kørselsbehovet for vognmændene, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør hos De Danske Bilimportører.Diesel er fortsat den mest almindelige energibærer til lastbilernes motorer. I 2019 blev der leveret 42 lastbiler med gas som energibærer, mens der blev nyregistreret et par elektriske lastbiler med batterier som energibærere.

(Kilde og grafik: De Danske Biilimportører)

