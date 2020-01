Rederiorganisation lancerer maritim forsknings- og innovationsstrategi

Søndag 5. januar 2020 kl: 12:00

Af: Redaktionen Baggrunden for at lægge en maritim forsknings- og innovationsstrategi er, at rederierne står overfor nye udfordringer udløst af nye klimamål, miljøregulering, øget digitalisering og nye forretningsmodeller. Da store dele af fremtidens løsninger stadig er ukendte, er innovation derfor højere oppe på rederiernes dagsordener end nogensinde før.

Danske Rederier peger i forbindelse med lanceringen af den maritime forsknings- og innovationsstrategi på, at udvikling, og nye forsknings- og innovationsprojekter blandt andet er altafgørende for, at danske rederier når klimamålene og forbliver konkurrencedygtige i en mere og mere digitaliseret verden.







Den nye forsknings-og innovationsstrategi sætter blandt andet rammerne for, hvordan rederierne vælger forskningsprojekter, modtager støtte og hvordan de kan opnå bedst muligt udbytte fra arbejdet.





- Strategien giver os en fælles vision, ramme og nogle helt specifikke mål at arbejde efter i de kommende år, hvor innovation spiller så afgørende en rolle for udviklingen, ikke mindst på klimaområdet, men også inden for digitale teknologier, siger innovationschef i Danske Rederier, Asbjørn Overgaard Christiansen.







Maritim forskning underfinansieret

I foråret 2019 lancerede Danske Rederier en maritim forskningsanalyse fra konsulenthuset Damvad. Rapporten viste, at vi er førende på den maritime forskning i Danmark, men at der samtidig er flere udfordringer. Danmark bliver snart overhalet af flere konkurrenter, og forskningen er markant underfinansieret fra offentlig side i forhold til sammenlignelige lande.





Danske Rederier mener, at det kan blive et stort problem, og har derfor med den nye forsknings- og innovationsstrategi sat fokus på tre hovedområder:

Vejen til klimaneutral skibsfart

Digitalisering for effektivitet og forskningskoordination

Finansieringsmuligheder.

- Vi har over de seneste år set en hastig udvikling i rederiernes engagement i innovationsprojekter. Både når det gælder forskningsprojekter med universiteter, egne innovationsprojekter eller test- og demonstrationsprojekter med eksterne partnere. Det er vigtigt for fremtidens skibsfart, at det fortsætter og det kræver konkrete mål og retning, siger Asbjørn Overgaard Christiansen.







Intresserede kan læse Danske Rederiers Forsknings- og innovationsstrategi her:













