Hydraulikafdeling flytter til Køge

Fredag 20. december 2019 kl: 12:52

Værkfører Michael Vallebo.

Om HEJ Gruppen:

HEJ Gruppen er mest kendt for sin MAN-forhandling af vare- og lastbiler med tilhørende værksted i Dalby på Midtsjælland samt en nyetableret MAN-afdeling i Ringsted

Dertil kommer autoriseret forhandling og servicering af Iveco vare- og lastbiler gennem delejerskab af REA Erhvervsbiler A/S i Roskilde, Næstved, Slagelse og Glostrup samt opbygningsaktiviteter i Slagelse Erhvervs Opbyg A/S

For ca. halvandet år siden overtog HEJ Gruppen desuden autoriserede Scania servicepartner Nyscan A/S med lastbilanlæg i Køge, Vordingborg og Sakskøbing

Senest har HEJ Gruppen etableret sig med autoriseret DAF lastbilforhandling gennem Nyscan Trucks A/S med serviceanlæg i Køge og Sakskøbing

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Afdelingen har tidligere haft til huse på Nyscan’s tidligere Scania-anlæg i Roskilde, hvor hydraulikafdelingen med værkfører Michael Vallebo i spidsen har holdt til siden 2006.Nyscan A/S indgår i HEJ Gruppen, der også omfatter MAN-, DAF-, Iveco- og Fiat Professional last- og varebilsaktiviteter over store dele af Sjælland. Med flytningen til Køge får hydraulik-afdelingen en endnu mere central placering i forhold til kunderne og de øvrige afdelinger i HEJ Gruppen.Medvirkende årsag til flytningen er, at HEJ Gruppen for godt et halvt år siden overtog Kaj’s Lastbilcenter i Greve og flyttede de omfattende aktiviteter med blandt andet servicering og reparation af mange renovationslastbiler til Køge. Samtidig rykkede Johni Sørensen, der stod i spidsen for Kaj’s Lastbilcenter, med til Køge, hvor han nu fungerer som værkstedsleder. Det har givet en del ekstra hydraulikopgaver på Køge-anlægget.Det er fortsat hydraulikværkfører Michael Vallebo, der står i spidsen for afdelingen, der fremover også vil kunne trække på ekstra manpower fra Scania-anlægget i Køge. Nyscan Hydraulik’s omfattende reservedelslager til de gængse kranmærker på det danske marked er flyttet med, og det samme gælder afdelingens dedikerede servicevogn, så Nyscan Hydraulik ud over at kunne betjene kunderne på Skandinavisk Transport Center også kan rykke ud til kunderne, uanset hvor de befinder sig øst for Storebælt.Michael Vallebo har arbejdet med hydraulik siden 1999 og har opbygget en stor kundekreds blandt vognmænd, transportvirksomheder, entreprenører med flere. Han er specialist i hydraulik, men generalist, når det gælder kranmærker og andre typer hydraulisk hjælpeudstyr. Blandt hans specialer er Maxistab hydrauliske støtteben, der er monteret på et meget bredt udvalg af lastbiler med eksempelvis Effer-, Palfinger- og HMF-kraner.