Opbygger leverer kran og wirehejs til Mors-firma

Torsdag 19. december 2019 kl: 16:24

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Den fire-akslede Scania R650, der er fuldt fulftaffjedret og har en akselafstand på 4.150 mm, er opbygget med en frontmonteret Hiab X-HiPro 262 EP-5 CD-kran og et Sawo CLF432S-3W-wirehejs.Kranen er leveret med Hiab’ss Combidrive 3-radiostyring med display. Derudover er kranen udstyret med dæmpning af både horisontale og vertikale bevægelser, så kranen ikke står og svinger ved bevægelse. Kranen er leveret med to ekstra rørføringer monteret indvendigt i kranarmen for kørsel med værktøj, og der er medleveret en Sawo KM602U 500 liters sandgrab.SAWO CLF432 wirehejset er udstyret med dobbeltstop og har fået lavet alu-afdækning på overrammen og forparten. Der er trukket hydraulik for både pendeludtag, én-leder for kørsel med påhængsvogn/kærre, duomatic kobling for automatsmæk og hydraulisk centermonteret kofanger i bagenden.