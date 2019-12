Fra nytår må lastbiler køre 80 km/t på landeveje

Torsdag 19. december 2019 kl: 10:01

Af: Redaktionen Politi og kommuner har brugt tiden siden vedtagelsen på at lave ændringer i it-systemer og opsætte hastighedstavler på de strækninger, hvor man vurderer, at den nye hastighedsgrænse ikke bør gælde af hensyn til trafikforholdene på stedet.

Vognmandsorganisationen DTL, der gennem mange år har talt for at hæve hastigheden for lastbiler og lette og tunge vogntog på veje unden for tættere bebygget område, udtrykte stor tilfredshed tilbage i april, da loven var blevet vedtaget.













