Aktiviteter hos container-producent kører videre med nye ejere

Mandag 16. december 2019 kl: 10:52

En ny kantpresse kan bukke emner på 6.000 mm i længden.

Af: Redaktionen På billedet ses Lars Jensen (tv) fra LJ Industri A/S og Remi Nikolajsen fra Scanvo Trucks Danmark A/S ved en af de først solgte og leverede containere til en kunde på Færøerne.- Vi vil fortsætte med at fremstille containere i samme ånd, som nu afdøde indehaver Jens Pinne Storm gjorde. Og vi vil også løbende videreudvikle produktionen af containerne. Som noget nyt vil alle vore containere fremover blive stålblæst og malet af autoriseret maler i henhold til de stigende miljøkrav, lyder det fra de to virksomheder.





Scanvo Trucks Danmark A/S vil stå for salg og markedsføring af containerne, mens LJ Industri A/S vil producere dem.





Scanvo Trucks Danmark A/S og LJ Industri A/S er to privateejede virksomheder, som i forbindelse med overtagelse af container-aktiviteterne i Storm & Co. Produktion ApS har indledt et samarbejde.







Scanvo Trucks Danmark A/S er en handelsvirksomhed, hvor medarbejderne har over 40 års erfaring med køb, salg, udlejning og vurdering af alt transport materiel. Inden for de seneste år har Scanvo Trucks Danmark A/S udbygget forretningen med salg af nye og brugte hejselads-containere.





LJ Industri A/S er en professionel smedevirksomhed beliggende i Nyborg. Virksomheden har stor alsidighed inden for opbygning og hydraulik, renovering og reparation af lastbiler og entreprenørmaskiner.





Firmaet har 4.500 kvadratmeter produktion lokaler under tag, en moderne maskinpark. I forbindelse med fremtidig produktion af nye containere, har virksomheden investeret i en 6.000 mm/400 ton kantpresser til at bukke hele længder stålplader, som vil optimere fremstillingen af containere.















