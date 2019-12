Byråds planer havner på gulvet

Torsdag 12. december 2019 kl: 15:18

Af: Redaktionen De fire byrådspolitikere - Hans Holmer og Mette Voss fra SF, Enhedslistens Benny Dall samt løsgængeren Hanne Dam, som tidligere i år brød med Socialdemokratiet i Kolding - vil give virksomhederne lov til at blive på havnen. De fire politikere mener, at der må være plads til både virksomheder og byudvikling på havnen i Kolding.









Mandagens udmelding fra de fire politikere blev efterfølgende fulgt op af Socialdemokraterne i Kolding Byråd. Derefter var planerne for Kolding Havns fremtid havne p ågulvet.









Koldings borgmester Jørn Pedersen (V) kunne onsdag melde, at byrådet atter var blevet enige - denne gang om, at arbejdet med at udvikle Kolding Havn og binde by og havn sammen går videre.









Ifølge dagbladet JyskeVestkysten ventes et nyt politisk grundlag at være på plads i løbet af kort tid med opbakning fra alle partier i byrådet.









Ifølge JyskeVestkysten vil der blive tale om en overordnet vision for havnen i Kolding med fokus på udviklingen af Kolding Erhvervshavn hen mod et område, hvor der skal være plads til både boliger, erhverv, kultur og rekreative områder.





