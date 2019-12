Erhvervsorganisationer har præsenteret klimaplan for dansk vejgodstransport frem mod 2030

Onsdag 11. december 2019 kl: 11:11

Af: Redaktionen Baggrunden er blandt andet, at S-Regeringen har bekendtgjort - og fået tilslutning til - at vi i Danmark skal reducere vores samlede udledning af drivhusgasser med 70 procent inden 2030, og alle sektorer i erhvervslivet skal hjælpe til.Transportsektoren er et af de områder, hvor udfordringerne er store og løsningerne er svære at finde. Trods den teknologiske udvikling har transportområdet stort set og samlet set udledt samme mængde CO2 de seneste årtier. Den tunge transport står for omkring 25 procent af transportområdets CO2-udledning, mens persontransporten med 75 procent er den største udleder af drivhusgasser.Derfor har organisationerne Dansk Erhverv, SLD og DTL i fællesskab forsøgt at identificere en række løsningsforslag, der kan tjene som inspiration og beslutningsgrundlag for det videre arbejde med at reducere den tunge transports klimaaftryk, samtidig med at transporterhvervets konkurrenceevne og mobiliteten i Danmark opretholdes.Klimaplanen for den danske vejgodstransport viser, at det er nødvendigt at gå pragmatisk til værks ved at arbejde i flere faser, som både høster de lavt hængende frugter nu og her, og som samtidig fokuserer på langsigtede initiativer, der sikrer, at nye ideer, processer og produkter kommer til verden, som gør en forskel for klimaet både i Danmark og globalt.Klimaet kender ikke grænser, og derfor påpeger de tre organisationer, at det også er vigtigt, at Danmark arbejder for at skabe ensartede regler og en samlet strategi for den grønne omstilling på tværs af EU.Transportbranchen kommer blandt andet med forslag til, hvordan sektoren selv kan reducere sit CO2-udslip ved at effektivisere selve transporten. For eksempel ved at sikre, at last- og varebilerne altid er fyldt op, at de kører på de mest optimale ruter, og at chaufføren har et energioptimeret kørselsmønster.Klimaplanen viser samtidig, at udvikling og tilgængelighed af fossil- og emissionsfrie drivmidler til den tunge transport bliver afgørende for, hvor meget transportbranchen kan bidrage til reduktionen af drivhusgasser uden samtidig at give køb på mobilitet og konkurrencekraft i Danmark.Et af de centrale forslag i klimaplanen er derfor, at det er nødvendigt at se på, hvordan afgifterne på bæredygtige drivmidler til tung transport, som for eksempel HVO-biodiesel, biogas og flydende biogas (LBG) kan nedsættes til et niveau, så de bliver konkurrencedygtige med de fossile drivmidler.- Omstilling af transportbranchen skal gå hånd i hånd med hensynet til vognmandens konkurrencevilkår. Derfor peger DTL bl.a. på, at der bør gennemføres et afgiftstjek, så de grønne alternativer bliver økonomisk attraktive, siger administrende direktør i DTL, Erik Østergaard. Han bliver suppleret af branchedirektør i SLD, Jesper Kronborg, der fremhæver, at det er naturligt, at branchen går seriøst ind i drøftelserne om, hvordan den kan bidrage til at nedbringe din andel af CO2-udledningen.- Derfor har vi i fællesskab lavet denne klimaplan. Vi håber, at publikationen vil blive modtaget som et konstruktivt indspil fra branchen med forslag til løsninger på, hvordan vi i Danmark kan nå de ambitiøse klimamål i 2030 på en klog og effektiv måde, der samtidig sikrer, at Danmarks konkurrenceevne og mobilitet fastholdes.Fagchef i Dansk Erhverv, Jesper Højte Stenbæk, fremfører, at udfordringen har været kendt i længere tid, og forskere har sammen med erhvervsliv og samfund forsøgt at adressere det.- Der er sket store fremskridt, og landtransporten er i dag meget renere pr. køretøj end for blot 10 år siden. Der er dog stadig lang vej til målet og det er afgørende, at vi finder en fælles køreplan for vejen til en fossilfri transportsektor, siger han.Den omtalte klimaplan kan ses









