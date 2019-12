November blev en stille måned i lufthavnen på Amager

Onsdag 11. december 2019 kl: 10:32

Af: Redaktionen

November er traditionelt en af årets mindst travle måneder - bød i år på lidt færre rejser til og fra lufthavnen. I alt var der 2.164.875 rejsende igennem terminalerne, hvilket var et fald på 2,1 procent i forhold til rekorden sidste år. Faldet skal ifølge Københavns Lufthavn også ses i lyset af, at lørdag sædvanligvis er den mindst travle rejsedag i ugen - og dem var der fem af i november i modsætning til fire sidste år. Det forhold tegnede sig ifølge lufthavnen knap 1,5 procent.









Mens antallet af lokalt afgående passagerer faldt med 3,2 procent, så voksede antallet af transferpassagerer med 3,8 procent. SAS står for ca. 80 procent af transfertrafikken i København.









- Det er vigtigt for vores position som Nordeuropas førende trafikknudepunkt, at for eksempel danskere, svenskere, nordmænd, baltere, polakker og tyskere vælger at flyve via København og videre ud i verden, siger administrerende direktør i Københavns Lufthavn, Thomas Woldbye.









I gennemsnit håndterer Københavns Lufthavn godt 80.000 passagerer om dagen. Med udgangen af november er antallet af passagerer oppe på 28.192.786 - et fald på 0,2 procent i forhold til rekordåret 2018 - eller hvad der svarer til 58.364 færre rejsende sammenlignet med samme periode sidste år. Bag tilbagegangen er der tre væsentlige faktorer, der hver især har haft en betydelig påvirkning af trafikudviklingen i 2019:









Pilotstrejken i SAS har kostet mellem 160.000 og 200.000 passagerer

Konkurserne i Primera Air og WOW Air har kostet knap 400.000 passagerer

Norwegians nye strategi, hvor selskabet går fra vækst til lønsomhed, har kostet omkring 485.000 passagerer









- Uden strejker, konkurser og Norwegian’s justering af trafikprogrammet ville væksten i år have ligget på omkring 2-3 procent, hvis man antager, at nogle rejsende har fundet andre muligheder. Så underliggende har der været en fin fremgang i år, ligesom vi fortsat ser en grundlæggende god efterspørgsel på flyrejser fra passagererne, siger Thomas Woldbye.





Når det gælder indenrigstrafikken, har flyselskaberne i år reduceret antallet af afgange og ankomster med 3,2 procent. Samlet faldt trafikken på indenrigsruterne år-til-dato med 6,7 procent.





