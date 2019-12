Kroghejs har mange muligheder

Mandag 9. december 2019 kl: 11:48

Af: Redaktionen Kroghejset - et Multilift Ultima 26Z.59 har knæktårn og er forskydeligt med 1.100 plus 1.100 mm. Derudover er det leveret med automatisk sekvenskontrol, der kører alle funktioner i én arbejdsgang.Kims Containerservice har også ønsket arbejdsoptimering, så kroghejset er også udstyret med ilgang, hurtig tip og hurtig sænkning, der henholdsvis øger hastigheden ved aflæsning af tomme containere, reducerer tiptiden og reducerer sænkningstiden.Kroghejset er yderligere med optimeret Z-krog-sekvenskontrol, således lastning af containere automatisk bliver så lav som muligt.Sawo har monteret hydraulisk udskudsbar centermonteret kofanger i bagenden, forstærket chassiset og monteret det med ophængsplader, der passer til v for Kims Containerservice’ bagmonterede kran.Derudover er der lavet afdækning, både lodret og vandret i begge sider.