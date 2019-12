Politiet gennemførte en stor kontrol af tunge køretøjer

Fredag 6. december 2019 kl: 13:06

Reglerne vedrørende grænseoverskridende affaldstransporter

Reglerne vedrørende transport af farligt gods

Fejl og mangler på køretøjer

Udenlandske lastbilers betaling af vejbenyttelsesafgift

Våbenloven - to våben blev fundet af toldere i en udenlandsk varebil

Ulovlig anvendelse af prøveskilte (udførsel af godstransport)

Kørsel under påvirkning

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd varetager - lige som de andre Tungvognscentre - den operative kontrol af tunge køretøjer

Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet

Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelse af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kontrollen, der blev foretaget i samarbejde med personale fra Miljøstyrelsen, Skat, Toldstyrelsen, Færdselsstyrelsen og Rigspolitiet, resulterede i 15 sager, mens en sag om mulig overtrædelse af blandt andet reglerne for cabotagekørsel stadig efterforskes.- Når vi foretager en tungvognskontrol som denne i samarbejde med andre myndigheder, får vi en unik mulighed for at kontrollere de tunge køretøjer for mange andre ulovligheder end trafikfarlige forhold, siger vicepolitiinspektør Jesper Engelund fra Sydøstjyllands Politi.De 15 sager, som blev afdækket i forbindelse med kontrollen, omhandler følgende områder:- To køretøjer fik kørselsforbud på grund af fejl og mangler. Det ene køretøj, en dansk sættevogn, var godkendt ved syn inden for den seneste uge, men kontrollen afdækkede alligevel flere fejl. Den mest graverende var, at der på en af sættevognens aksler ikke var nogen bremsevirkning, siger vicepolitiinspektør Jesper Engelund.Derudover blev seks køretøjer indkaldt til syn.Det var dog ikke kun store køretøjer, der var en tur forbi tungvognskontrollen. En personbil havde ikke bemærket, at det kun var lastbiler, der blev ledt ind på rastepladsen. Det fangede naturligvis kontrolpersonalets interesse, som efter en narkotikatest kunne konstatere, at føreren var påvirket.