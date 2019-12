Kontrol skal sikre lovfastsat krav til aflønning på vejtransportområdet

Tirsdag 3. december 2019 kl: 08:56

her: Interesserede kan se en oversigt over aftalen

Af: Jesper Christensen Aftaleparterne er i den forbindelse enige om, at der skal etableres et effektivt kontrol- og håndhævelses-regime med henblik på at understøtte, at et lovfastsat krav til aflønning overholdes. Aftaleparterne er endvidere enige om, at kravet indføres i fuld respekt for foreningsfriheden.Der afsættes en reserve på 10 millioner kroner årligt i perioden 2020-2023 med henblik på udmøntning efter vedtagelse af den relevante lovgivning.













© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.