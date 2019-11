Norsk lavprisflyselskab justerer sit langdistanceprogram

Onsdag 27. november 2019 kl: 11:17

Af: Redaktionen Norwegian har de senere måneder foretaget en grundig gennemgang af sit globale langdistancenetværk. Baseret på efterspørgslen i de forskellige markeder kombineret med driftsudfordringerne med Rolls Royce-motorerne på selskabets Dreamlinere er det besluttet, at ruterne til USA fra Københavns Lufthavn ikke vender tilbage efter vinterpausen. Samtidig indstilles ruterne til Bangkok og Krabi i Thailand.Fra Stockholm indstilles ruterne til USA og Thailand fra 29. marts 2020. USA-flyvningerne fra Oslo fortsætter som hidtil.Selskabet oplever stor efterspørgsel på ruter fra store europæiske byer som London, Barcelona og Paris til destinationer i USA og øger frekvensen på flere af disse ruter. Der er også lanceret nye ruter mellem Europa og USA i den seneste tid for at møde den voksende efterspørgsel. Norwegian tilbyder næsten 50 ruter mellem Europa og USA og er det største udenlandske flyselskab i New York.- Vi evaluerer løbende vores rutenetværk for at sikre, at vi møder efterspørgslen. Vi oplever stigende efterspørgsel på vores ruter mellem USA og Europa. Samtidig ser vi, at langdistancemarkedet til og fra Skandinavien er lille, sammenlignet med de store byer som New York, London, Los Angeles, Paris og Rom, siger Senior Vice President Commercial Matthew Wood.- Skandinavien er ikke stort nok til at opretholde interkontinentale flyvninger fra både Oslo, Stockholm og København. Vi har i længere tid haft udfordringer med Rolls Royce-motorerne på vores langdistancefly, hvilket betyder, at vi har flere fly på jorden. Dette påvirker ruteprogrammet, siger han videre.Norwegians kort- og mellemdistancerutenetværk fra København, Stockholm og Oslo påvirkes ikke af ændringerne i langdistancetilbuddet. Tidligere på efteråret lancerede Norwegian 16 nye ruter fra Skandinavien, hvoraf de syv er fra Danmark. Samtidig har selskabet øget antallet af afgange på en række ruter fra flere destinationer i Danmark, Norge og Sverige. Norwegian har i alt cirka 50 direkte ruter fra København til destinationer i Europa, Nordafrika og Mellemøsten.Som følge af ændringerne i rutenetværket vil der ikke fremover være vedligehold af selskabets Dreamlinere i Københavns Lufthavn. Det vil berøre 23 medarbejdere i den tekniske organisation i København, der i alt tæller omkring 80 medarbejdere. Selskabet arbejder sammen med de faglige repræsentanter og medarbejderne for at finde løsninger, der er mindst muligt indgribende for den enkelte. Piloter ansat på Norwegians langdistancebase i Københavns Lufthavn berøres ikke af ændringerne.