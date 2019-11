Kriminelle i Polen hjalp ikke-EU-borgere ind med falske ansættelseskontrakter

Onsdag 27. november 2019 kl: 11:04

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Fire af de 17 anholdte mistænkes for at være centrale aktører i det kriminelle netværk, som ifølge Europol har hjulpet mindst 13.000 mennesker fra lande uden for EU ind i EU. Ifølge Europol har det kriminelle netværk fået omkring 2,3 millioner euro for deres kriminelle hjælp.Netværket samarbejdede ifølge Europol med kriminelle i primært Rusland, Tyrkiet og Ukraine i deres aktiviteter med at få deres “kunder” ind i EU - blandt andet ved hjælp af falske ansættelsesdokumenter. Når først ikke-EU-borgerne var kommet ind i EU, kunne de frit bevæge sig rundt og arbejde ulovligt i de forskellige EU-lande - først og fremmest i Tyskland, Holland og Sverige.De polske myndigheder beslaglagde i forbindelse med aktioen mobiltelefoner, computere og papir-dokumenter fra de registrerede virksomheder, som er blevet brugt i forbindelse med den ulovlige indrejse, som blandt andet foregik ved at at skaffe visa baseret på falske ansættelsesdokumenter.