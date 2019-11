Vinfirma valgte Volvo

Onsdag 27. november 2019 kl: 10:32

Af: Redaktionen Lastbilen, der er fuldt luftaffjedret, så den kan fragte op til 15,5 ton, har en dieselmotor på 350 hk og I-Shift-gearkasse. På sikkerhedssiden er der valgt både bak- og cyklistkamera plus en ekstra rude i bunden af døren i højre side, så der er så få blinde vinkler som muligt.Klargøring er foretaget af Volvo Truck Center i Taastrup, som også bliver bilens faste servicepunkt, da Taster Wine har valgt en servicekontrakt for at have styr på omkostningerne.Taster Wine A/S skal bruge bilen til at servicere sine kunder på Sjælland.Bilen er solgt og leveret af Jesper Schramm hos Volvo Truck Center i Taastrup.