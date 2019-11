Lastvognsproducent åbner vidensbank for transportbranchen

Af: Redaktionen Indholdet henvender sig primært til vognmænd, chauffører og transportvirksomhedsejere og det er inddelt i tre overordnede kategorier:- Vi synes i høj grad, at vores eksperter hos Volvo Trucks har en forpligtelse til at dele den viden, de besidder om for eksempel sikkerhed, bæredygtig transport og nye innovative transportløsninger, siger Helle Hessel, der er markedskommunikationsansvarlig hos Volvo Trucks Danmark.Den danske version af Knowledge Hub kan findes på knowledgehub.volvotrucks.dk Her kan alle med interesse for lastbiler, transport og teknologi skrive sig op til at få besked, hver gang der kommer nye artikler.