- Samsø-vognmand har et link til lange transporter

Mandag 25. november 2019 kl: 12:19

Af: Redaktionen Linktraileren er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger og med cyklistværn efter danske regler i højre side. På chassiset er der monteret tre par færgeringe, mens der i bagenden er monteret to trækkroge.Kassen er bygget op med sider og tag i sandwich-paneler med glasfiber med gelcoat udvendigt og coatet stål indvendigt. Mellemrummet er skummet op med polyuretanskum. I hver side er der en surringsskinne. En Carrier-kølemaskine sørger for at holde temperaturen på det rette niveau.Fra bunden, der er udført i truckbærende 30 mm krydsfinér, og 30 centimeter op ad sider, forvæg og bagdøre er der limet alu-skånelister.Kølekassens bagdøre har udvendig stanglås.Traileren er leveret med to ti-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Traileren har en tilladt totalvægt på 36.000 kg. Det maksimale læs i udtrukket version må ikke overstige 20.000 kg.Den nye linktrailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Brdr. Kjelddahl I/S blev stiftet i 1988 af brødrene Søren Peter Kjelddahl og Jens Kristian Kjelddahl, med løg- og kartoffelproduktion af høj kvalitet som hovedaktivitet. I dag består firmaet af fem afdelinger - kartoffel- og grøntsagsproduktion, pakkeri, transport, maskinværksted og entreprenørkørsel.