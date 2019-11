Efteruddannelse til varebilschauffør fritages for prøvekrav

Fredag 22. november 2019 kl: 10:35

Af: Redaktionen På baggrund af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse har TUR sat gang i implementering af prøver på en lang række AMU-kurser, som træder i kraft pr. 1. januar 2020.Trepartsaftalen fastsætter, at der skal gennemføres afsluttende prøver, når deltagere er på kursus i AMU, medmindre der er andre myndigheder, der fastsætter andre regler for prøvespørgsmålet. På varebilsområdet er der nu truffet afgørelse om prøvespørgsmålet.Når varebilschauffører fra årsskiftet skal opdatere deres kvalifikationer i den lovpligtige efteruddannelse, vil de forsat kunne gennemføre uddannelsen uden at skulle til en afsluttende prøve.Betingelserne for udstedelse af varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB) er beskrevet i bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, der reguleres af Færdselsstyrelsen, som er den bagvedliggende myndighed. Da denne bekendtgørelse ikke specifikt klarlægger spørgsmål om prøve på efteruddannelsen, har Undervisningsministeriet truffet en beslutning, hvori de accepterer myndighedens udmelding om, at der ikke skal være prøve på efteruddannelsen.Det medfører dog et krav om, at der gives certifikatstatus til efteruddannelsen, og TUR har derfor sat gang i det administrative arbejde og de nødvendige tilretninger efter Undervisningsministeriets anvisninger.