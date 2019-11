Koreansk bilproducent vinder innovationspris

Torsdag 21. november 2019 kl: 10:27

Pragmatisk løsning på grøn udfordring



Om International Truck of the Year:

Organisationen International Truck of the Year (IToY) blev oprindeligt etableret i 1977 af den britiske journalist og redaktør Pat Kennett. I dag består IToY af 24 jurymedlemmer fra ledende lastbilmagasiner over hele Europa

I de seneste år har IToY-gruppen udvidet med en række associerede medlemmer fra voksende lastbilmarkeder i lande som Kina, Indien, Sydafrika, Australien, Brasilien, Japan, Iran og New Zealand

Danmark er repræsenteret i International Truck of the Year med Lastbil Magasinets redaktør, Rasmus Haargaard

Af: Redaktionen Truck Innnovation Award anerkender den store teknologiske forandring, som kommercielle køretøjer gennemgår i disse år.Truck InnovationAward 2020 blev overrakt til Rolf Huber, formand for Hyundai Hydrogen Mobility, og Jihan Ryu, direktør for Commercial Vehicle Engineering Design Group hos Hyundai Motor Company. Det skete onsdag aften på Solutrans, der er dette års største transportmesse i Europa, som fandt sted i den franske by Lyon.Med et samlet pointtal på 80 opnåede Hyundais brint-lastbil førstepladsen i afstemningen foran fem konkurrenter, som omfattede Nikolas brint-serie, Freightliner eCascadia, Volvo Trucks’ Vera-projekt, Scania AXL og Renault Trucks Optifuel Lab 3.Hyundai introducerer de grønne brint-drevne lastbiler til en række vognmandskunder i Schweiz til næste år - og til flere andre europæiske lande i de kommende år.IToY-juryen anerkendte den pragmatiske tilgang til at opnå en grønnere transportsektor ved at indgå partnerskaber med en række andre nøgleaktører til at skabe grundlag for udrulningen af mere miljøvenlige lastbiler. Samarbejdspartnerne omfatter køretøjsproducenten Hyundai Motor Company, H2 Energy, Linde og Alpiq, samt en række transportfirmaer og handelspartnere i Schweiz.Hyundai H2 XCient Fuel Cell (FECV) er en lastbil udviklet efter europæiske forskrifter og udstyret med et nyt 190 kW brændselscelle-anlæg. Lastbilen har en rækkevidde på 400 km, da den har syv brændstoftanke, som hver har en kapacitet på næsten 35 kg brint ved et tryk på 350 bar.Ifølge IToY-vedtægterne uddeles Truck Innovation Award til en lastbil over 3,5 ton med nytænkende teknologi og enten udstyret med en alternativ drivline eller alternativt brændstofsystem og/eller andre højteknologiske løsninger.