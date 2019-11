Transportpris baserer sig på grøn omstilling

Onsdag 20. november 2019 kl: 14:17

Fakta om Danish Transport Award:

Alle ITD’s medlemsvirksomheder og deres ansatte kan nomineres til de to priser. Man kan indstille sig selv, sine kollegaer, sin egen eller en anden transportvirksomhed

Årets transportvirksomhed skal have gennemført en grøn omstilling, der skal være fokus på klimavenlige tiltag, og virksomheden skal være medlem af ITD. Årets virksomhed vinder 40.000 kroner

Årets medarbejder skal være en grøn ildsjæl, der har bidraget til at indføre en grøn omstilling og tænker på klima og miljø, og medarbejderen skal være ansat i en ITD-medlemsvirksomhed. Årets medarbejder vinder 20.000 kroner

Af: Redaktionen Prisen Danish Transport Award, der uddeles hvert andet år, vil i 2020 gå til en fremsynet virksomheder og en personer, som går foran med et grønt eksempel- Vi sætter i 2020 fokus på grøn omstilling, og vi vil fejre og hylde de gode eksempler ved Danish Transport Award 2020, for eksempel transportvirksomheder der har taget et eller flere skridt for at sikre bæredygtige produkter og ydelser, og medarbejdere der forbedrer miljø og klima med egne initiativer og indsats, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.Årets transportvirksomhed vinder 40.000 kroner, og årets medarbejder vinder 20.000 kroner.Carina Christensen opfordrer alle til at sende så mange mulige nominerede ind via ITD’s hjemmeside for på den måde at sikre et så stort og kvalificeret felt som muligt. Vinderne bliver offentliggjort i forbindelse med ITD’s generalforsamling 2. maj 2020.Interesserede kan se mere om Danish Transport Award 2020