Ordførere fik status på sikkerheden i Københavns Lufthavn

Onsdag 20. november 2019 kl: 12:17

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen - Det er afgørende, at sikkerheden i vores lufthavne overholder de gældende regler. Hændelserne i Københavns Lufthavn har givet anledning til bekymring, og jeg mener, det er afgørende, at Københavns Lufthavn og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kommer til bunds i sagen, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Ministeren havde på den baggrund indkaldt ordførerne til et møde onsdag, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der er den ansvarlige myndighed for luftfartssikkerhed i Danmark, fik mulighed for at svare på de spørgsmål, som ordførerne måtte have.- Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er den ansvarlige tilsynsmyndighed, men det er lufthavnen selv, der har ansvaret for at opretholde flyvesikkerheden. Jeg vil ikke forholde mig til den konkrete sikkerhedsvurdering, men jeg er meget tilfreds med, at ordførerne i dag fik mulighed for at stille spørgsmål til styrelsen omkring deres vurdering af luftfartssikkerheden, siger transportministeren.