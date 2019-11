Blomstervognmand har kørt over fem kilometer pr. liter dieselolie

Onsdag 13. november 2019 kl: 12:13

Om Alex Andersen Ølund A/S:

Tommy Andersen driver Alex Andersen Ølund sammen med sin brødre Jan og Ib Andersen.

Virksomheden blev stiftet i 1964 af Alex Andersen og har siden har udviklet sig til en af Nordeuropas største transportører af temperaturfølsomt gods - blomster, potteplanter samt frugt og grønt.

Alex Andersen Ølund A/S, der ud over hovedsædet i Odense har afdelinger i Holland, Norge, Sverige, Luxemburg og Tyskland, beskæftiger 500 medarbejdere og har 230 lastbiler

Fakta om I-Save-pakken fra Volvo Trucks:

I-Save omfatter D13TC-motor (Turbo Compound) 460 hk (2600 Nm) eller 500 hk (2800 Nm)

Nye brændstofeffektive bagaksler

Tomgangsstop

I-Cruise med I-Roll, som justerer hastigheden for at holde brændstofforbruget nede

Servostyringspumpe med variabel slagvolumen

Opdateret I-See

Opdateret I-Shift med optimeret software til fjerntransport

Af: Redaktionen Siden juni har Alex Andersen Ølund A/S testet to Volvo FH 460-trækkere med Volvo Trucks’ nye D13TC-motor med turbo-compound-teknologi som en del af en I-Save-pakke. Pakken omfatter ud over de nye motorer med turbo-compound en række andre brændstofbesparende funktioner - eksempelvis tomgangsstop, I-Shift gearkasse med optimeret software, ny og mere brændstofeffektiv bagaksel og et nyt og forbedret I-See-system, der hjælper med at udnytte lastbilen bevægelsesenergi bedst muligt, når det går op eller ned ad bakke.Turbo-compound-teknikken bidrager til den forbedrede brændstoføkonomi ved at udnytte en del af energien i udstødningsgassen til ekstra kræfter til motoren via en ekstra turbine.Mange bække små gør en stor å, og Volvo Trucks har annonceret, at de forskellige brændstoføkonomiske tiltag samlet set kan give kunden op til 7 procents besparelse på brændstofbudgettet. Direktør Tommy Andersen fra Alex Andersen Ølund A/S nikker efter testen af de fo Volvo FH’er med turbo-compound-motorer genkendende til besparelsen og fortæller at de nye lastbiler fra Volvo i gennemsnit aktuelt kører omkring 4,7 kilometer pr. liter, men at de i perioder har kørt over 5 kilometer på en liter dieselolie. De nye Volvo-lastbiler med I-Save har godt og vel givet en besparelse på de 7 procent i forhold til tidligere Volvo-lastbiler i Alex Andersen Ølunds vognpark.Alex Andersen har 230 moderne lastbiler i daglig drift i hele Europa, og de tilbagelægger cirka 40 millioner kilometer om året, så en forbedret brændstoføkonomi på den enkelte lastbil er af stor betydning.- Brændstofbesparelser styrker vores konkurrenceevne på det internationale transportmarked til gavn for miljøet. Vi vælger vores leverandører af lastbiler ud fra chaufførkomfort, driftsikkerhed og ikke mindst brændstoføkonomi, påpeger Tommy Andersen.Det store fokus på brændstoføkonomi betyder også, at virksomheden hele tiden er i dialog med den enkelte chauffør om den rette brændstoføkonomiske kørsel. Hos Alex Andersen Ølund A/S er man kommet til den erkendelse, at selv den bedste chauffør har svært ved at konkurrere med den moderne teknologi i nye lastbiler.- Når teknikken kan gøre arbejdet for chaufføren, skal man lade den gøre det. Det er til gavn for brændstoføkonomien, siger Tommy Andersen.