Viggo fejrer 50 år med kraner og hydraulik

Tirsdag 12. november 2019 kl: 08:00

Starter for sig selv

31 år siden

Give Kranservice er autoriseret Palfinger-forhandler, men monterer og servicerer også kraner af andre mærker. En specialitet hos Viggo og Give Kranservice er ombygning af store kraner til mandskabslifte i henhold til EN280-standarden og montering på alle typer køretøjer.

Af: Redaktionen Tilbage i ungdomsårene lå det ellers ikke i kortene, at Viggo Hansen skulle få succes med en virksomhed med speciale i store lastbilkraner, opbygninger, hydraulik og smedearbejde. Han blev nemlig uddannet som klejnsmed, men han endte med et job som svejser hos Midtjysk Hydraulik i Pårup mellem Herning og Silkeborg.Her stiftede han for første gang bekendtskab med hydraulik, og det beseglede hans skæbne. Han havde nemlig ikke kun flair for at svejse men også for hydraulik, så senere blev han servicemontør og kørte rundt i hele Jylland for blandt andet at servicere og reparere kraner for DSB. Endnu senere kom han til Boeg-Thomsen, der på et tidspunkt blev importør af de italienske PM-kraner, og her stod Viggo Hansen i spidsen for både salg og service af kranerne.Da virksomheden på et tidspunkt mistede agenturet, kom Viggo Hansen i stedet til Ejner Hessel i Brande, som både dengang og nu er en driftig forretning med mange forskellige aktiviteter inden for tungt transportmateriel, herunder også salg og montering af forskellige kranmærker. Viggo Hansen blev værkfører i opbygningsafdelingen, men han havde længe tænkt på at starte for sig selv, så efter små 20 år som lønmodtager hos de forskellige virksomheder i kran- og lastbilbranchen sprang han 15. januar 1988 ud som herre i eget hus og etablerede Give Kranservice.- Jeg sagde op hos Hessel på min 40-års fødselsdag og blev free-lancer i en kort periode. Derefter startede jeg Give Kranservice på Hjortsvangen i Give. Det gjorde jeg uden at spørge hverken banken eller min kone Mary om lov. Siden har jeg skiftet bank et par gange, men Mary har stået last og brast lige siden, og vi kunne for to år siden fejre guldbryllup sammen, siger Viggo Hansen med et smil.- Det gik faktisk rimelig godt allerede fra starten, og året efter etableringen blev vi autoriseret Palfinger-forhandler, tilføjer Viggo Hansen.Efter nogle år blev lokalerne på Hjortsvangen for trange. Viggo Hansen måtte ud og se sig om efter noget større og fik øje på de tomme lokaler, som PNO havde i Brande. Først lejede han dem af Per Ørnstrand, og nogle år senere købte han både bygninger og grund.Mens Viggo i sin tidlige karriere aldrig var mere end seks-syv år i hvert job, er det altså nu 31 år siden, han etablerede Give Kranservice. Virksomheden har specialiseret sig i salg og service af store Palfinger-kraner men monterer også kraner af andre fabrikater efter kundernes ønsker.- Transportbranchen er jo meget konjunkturafhængig, så det er både gået op og ned med aktiviteterne. I 2008/2009, da det var værst, måtte vi desværre fyre folk, men vi har altid kunne holde skinnet på næsen, fastslår Viggo Hansen.















Viggo Hansen har i de senere skåret noget ned fra over 50 ugentlige arbejdstimer, da han løb stærkest, og nu undgår han så vidt muligt at blande sig i driften. I stedet svæver han over vandene fra mandag til torsdag og tager sig især af forefaldende arbejde på værkstedet og kundepleje. Han har kunder så langt væk som Sjælland, Norge og Færøerne.





Over 400 kraner og opbygninger

Gennem tiden har Give Kranservice solgt og leveret over 400 store Palfinger-kraner og -opbygninger. Virksomheden råder over ca. 3.000 kvadratmeter under tag samt 22.000 kvadratmeter udendørsareal og beskæftiger 12 medarbejdere.





- Vores aktiviteter fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem salg af service og reservedele på den ene side og salg af kraner og opbygninger på den anden side. Vi råder over Danmarks største reservedelslager til Palfinger-kraner men er også lagerførende til mange andre kranfabrikater, fortæller jubilaren.





Fremtiden byder på mere ro på arbejdet

Der står 1947 på hans dåbsattest, men hvad er så fremtidsplanerne? Jo, selv om Viggo Hansen har rundet 72 år, er han aldrig rigtig blevet pensionist. Han elsker sit arbejde, men han bliver dog bedre og bedre til at tage den med ro.







Viggo og Mary nyder livet med masser af rejser og camping - nu også i selskab med tredie generation.











- Men først har vi lige en 50-års jubilæums-reception på lørdag, der også skal klares, siger kranmanden.







Give Kranservice har især specialiseret sig i salg og montering af de helt store Palfinger-kraner med tilhørende opbygninger. - Men først har vi lige en 50-års jubilæums-reception på lørdag, der også skal klares, siger kranmanden.















Nu fokuserer han og Mary mere og mere på at udnytte fritiden, hvor de tidligere har dyrket motorcykel-touring i stor stil og blandt andet har været på en 8.500 kilometer lang rundtur til Tyrkiet på deres Honda Goldwing. Nu gælder det især camping og rejser til blandt andet Thailand og Tyrkiet, som har været destinationen over 50 gange i de senere år. Og det har hverken Viggo Hansen eller Mary planer om at lave om på foreløbigt.

