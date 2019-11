Antalet af nyregistrerede varebiler er faldende

Fredag 8. november 2019 kl: 12:56

Af: Redaktionen I årets første ti måneder er der nyregistreret 27.278 varebiler. Sammenlignet med samme periode sidste år, hvor der blev nyregistreret 27.915 varebiler, er der tale om et fald på 2,3 procent- Det samlede salg af varebiler ligger i årets første ti måneder på et stabilt niveau og flugter med det samlede salg sidste år. Det afdæmpede salg i oktober bør derfor ikke give anledning til bekymring, da vi forventer at salget fortsat kommer til at forblive stabilt i forhold til det samlede salg sidste år, siger direktør for De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.





(Grafik og kilde: De Danske Bilimportører)

