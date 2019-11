Transportkoncernkøb omfattede også fragtfly

Tirsdag 5. november 2019 kl: 14:05

Faste ruter via Luxembourg:

Tur/retur Shanghai, Kina (2 ugentlige afgange)

Tur/retur Huntsville, Alabama USA (4 ugentlige afgange)

Tur/retur Mexico City, Mexico via Huntsville, Alabama USA (2 ugentlige afgange)

Tur/retur Point Noire, Den demokratiske republik Congo (1 ugentlig afgang)

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Under et besøg i Luxembourg fik product manager for DSV’s danske luftfragtafdeling, Thomas Elmelund præsenteret det store charter-netværk, som er en del af Panalpina-setup’et med fuld rådighed over en Boeing 747-8 F noseload.- Denne her service er virkelig unik og gør os på mange måder til luftens helte. Nu disponerer vi over vores helt eget fly og er i stand til at servicere danske kunder, der har et behov udover det sædvanlige. Vi kan flytte enorme mængder gods i eget netværk og under fuld kontrol hele vejen fra dør til dør, siger Thomas Elmelund.DSV’s charter-netværk går via Luxembourg og består af flere oversøiske ruter, der tilsammen giver en egen kapacitet på 1.600 tons om ugen.Charter-netværket styres 100 procent in-house og omfatter egne lastbiler til og fra lufthavnene, direkte adgang til Tarmac/airside, dokumenthåndtering, godshåndtering samt planlægning ved lastning af luftfragtsenheder (ULD’er).Netværkets faciliteter i Luxembourg og på de faste ruter tillader håndtering af overdimensioneret gods og besidder den nødvendige GDP-certificering til transport af lægemidler.