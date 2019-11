Myndigheder må og skal skabe tryghed om sikkerhedskritiske fejl

VOGNMANDSORGANISTION:

Tirsdag 5. november 2019 kl: 12:40

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Forud for mødet hos Færdselsstyrelsen peger DTL på, at det for organisationen er afgørende, at vognmænd og chauffører ikke kommer i situationer, hvor der stilles krav, som de ingen mulighed har for at leve op til - eksempelvis kontrol af, hvor meget bremserne på en sættevogn bremser.- Der er brug for en klar og éntydig pixibog. Et velbeskrevet og udtømmende katalog, som trin for trin gør klart, hvad der overhovedet er muligt at kontrollere for chauffør og vognmand, fastslår Erik Østergaard og fortsætter:- Vi kan ikke leve med, at man som vognmand eller chauffør kan komme i klemme i en kontrol af køretøjet på noget, som man reelt ikke har mulighed for at kontrollere selv. Selv om der i substansen ikke er lagt op til nye tekniske krav til køretøjet, der kan udløse bøder, så har de varslede højere bøder skabt en betydelig og forståelig uro. Det gælder herunder også i forhold til alle de trailere, der kører efter mange, mange forskellige trækkere i løbet af et år. Derfor er der brug for endog meget stor præcision fra myndighederne i den kommende tid.Erik Østergaard fremhæver, at der set fra DTL’s synspunkt er behov for, at der kommer en fuldstændig og klar liste og præcise definitioner efter samme opskrift, som det blev gjort med frontmonteret udstyr på lastbiler. Altså: Hvad er sikkerhedskritiske fejl, og hvad er ikke?- Det må ikke overlades til en fortolkningsmæssige gråzone. Og listen med de præcise definitioner skal ligge klar i god tid inden lovens ikrafttræden 1. januar 2020, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Er det ikke muligt at have det klart inden årsskiftet, så betyder det i min optik en betydelig retssikkerhedsmæssig problemstilling, der lægger et helt urimeligt pres på både vognmænd og chauffører - og så bør konsekvensen enten være at loven ændres, eller at ikrafttrædelsen skubbes i den tid, der skal til for at skabe den nødvendige klarhed over, hvad de forhøjede bøder kan udskrives for.Da forslaget om hævede bødetakster for sikkerhedskritiske fejl blev lagt frem i Folketinget under den daværende VLAK-Regering kritiserede blandt andre DTL forslaget.- Jeg vil ikke skrue forventningsniveauet for højt op, men det er åbenlyst, at de bøder, der rammer forskellige faggrupper fx læger for fejl, der rent faktisk har medført ulykker og tab af menneskeliv, er meget lavere end bødeniveauet, som nu rammer vognmænd og chauffører for ulykker, der ikke har fundet sted. Dét går bare ikke, siger Erik Østergaard.