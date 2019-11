Bornholmsk vognmand har hentet en trailer med gående gulv

Mandag 4. november 2019 kl: 10:59

Af: Redaktionen Traileren er bygget op over et selvbærende stålchassis med kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil. Den har en stål-hjælperamme til den selvbærende konstruktion for at give en mindre egenvægt og større volumen. Kassens sider er opbygget af 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminium-profiler, der er er fuldsvejst indvendigt. Derudover er der i hver side monteret en speciel overkantsprofil med løbeskinne til en aluminiums-skillevæg, der har frigang over bunden på ca. 100 mm. Traileren har også to gange 13 surringsringer.



Bagdørene er også udført i alu-profiler. Under bagdørene er der en stige med tre trin. Som tag har trailren en rullepresenning.





I begge sider er der monteret klapbar cyklistværn i alu-profiler. Der til kommer kost- og skovlbeslag samt to plastværktøjskasser i venstre side, samt en tre meter stige og to stopklodser. På chassiset er der også monteret seks færgeringe - tre i hver side.¨





Traileren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Den har en tilladt totalvægt på 39.000 kg.







Den nye Walking Floor trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S





