Fredag 1. november 2019 kl: 20:38

Af: Jesper Christensen En del af de døde mennesker i køletraileren viste sig efter obduktion af stamme fra Vietnam.









Ud over de to anholdte ønsker politiet i Vietnam at tale med yderligere en række personer.

