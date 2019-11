23-årig nordirer kørte trailer med 39 mennesker til Zeebrügge

BRITISKE MEDIER:

Fredag 1. november 2019 kl: 20:24

Af: Jesper Christensen Ifølge Irish Times var det den 23-årige mand fra Mayobridge, Co Down i Nordirland, der kørte den pågældende køletrailer til Zeebrügge i Belgien, hvorfra den efterfølgende blev transporteret med skib til England. Traileren blev tidligt onsdag 23. oktober afhentet i Port of Purfleet af en 25-årig nu varetægtsfængslet chauffør fra Nordirland.













Den 25-årige chauffør kørte traileren til byen Grays, hvor han ifølge Irish Times fandt de 39 døde mennesker, da han åbnede bagdørene i køletraileren. Han alarmerede ambulance-folk, som efterfølgende tilkaldte Essex Police, som straks anholdte den 25-årige chauffør.

