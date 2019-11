Britisk politi opfordrer efterlyste til at melde sig selv

SAG OM 39 DØDE I KØLETRAILER

Fredag 1. november 2019 kl: 19:46

Af: Jesper Christensen - I dag vil jeg rette en direkte appel. Ronan og Christopher, meld jer selv til politiet. Vi behøver jer begge for at kunne komme videre med efterforskningen, lyder det fredag fra Senior Investigating Officer Detective Chief Inspector Daniel Stoten.









Daniel Stoten benyttede lejligheden til at takke forskellige på landtransport- og speditionsområdet for den støtte, politiet har fået fra den side.









Essex Police oplyser, at Ronan og Christopher Hughes har forbindelser til både Irland og Nordirland - og til landtransport- og speditionsområdet.









Politiet opfordrer alle, der har været i kontakt med de to brødre - eller har viden om, hvor de to befinder sig - om at kontakte politiet.













