- Verdens største havnemobilkran havner i fynsk havn

Fredag 1. november 2019 kl: 11:39

Eldrift sparer 300 ton CO2 årligt

Del af større udvidelse

Kort om Liebherr LHM 800 High Rise (heavy lift-version):

Løftekapacitet: 308 ton

Løftehøjde: 96,7 meter

Antal aksler (hjul): 36 (144)

Egenvægt: 824 ton

Tårnhøjde: 57,5 m

Kabinehøjde: 40,4 m





Om Lindø port of Odense A/S

Kranen supplerer havnens eksisterende kranportefølje, som også omfatter en særlig portalkran med en løftekapacitet på 1.200 tons. Den nye kran vil i kombination med den nuværende Liebherr LHM 550 havnemobilkran blandt andet gøre Lindø port of Odense i stand til at håndtere kæmpe havvindmøller. Som en af de eneste havne i verden vil Lindø port of Odense eksempelvis kunne løfte 400 tons tunge na-celler til havvindmøller udelukkende med mobile kraner. Samtidig giver den nye kran gode muligheder for maksimal udnyttelse af den nye udvidelse af havnen.- Med købet af den nye megakran cementerer Lindø port of Odense sin nøglerolle som en af verdens største havneaktører i den grønne omstilling med unikke produktionsfaciliteter for fremtidens kæmpe havvindmøller. Vi kan se, at emnerne bliver større og større, og den udvikling imødekommer vi nu med denne investering, så vi fortsat kan bidrage til facilitering af grønne arbejdspladser indenfor bæredygtig energiproduktion, siger administrerende direktør Carsten Aa, Lindø port of Odense.For Lindø port of Odenses bulkkunder vil den nye megakran også betyde en hurtigere håndtering af eksempelvis stålskrot, og skibenes liggetid ved kaj vil blive kraftigt reduceret.Som noget ganske særligt er den specialbyggede LHM 800-kran udstyret med en elmotor, der kan erstatte dieselmotoren under drift. Ud over en væsentlig støjreduktion udmønter det sig i en markant CO2-reduktion på anslået 300 ton om året.- Det er en voldsom reduktion. Samtidig bliver el-driften af kranen CO2-neutral, fordi strømmen kommer fra vindmøllestrøm. Det er vigtigt for os også at gå forrest på det område. Vi arbejder kontinuerligt på at tage samfundsansvar, og vi deltager aktivt på mange områder i retning af en bæredygtig udvikling. Derfor er det yderligere en gevinst, at vi som de første får en model, som udover diesel kan køre på ren el, hvorved vi kan reducere vores CO2 udledning betydeligt, siger Carsten Aa.En anden særlig feature er, at Lindø port of Odenses to Liebherr-kraners styresystemer kan parres med hinanden, så én kranfører kan styre begge kraner samtidig. Denne funktionalitet betyder, at man kan udnytte de to kraners samlede løftekapacitet på op til 441 tons.Udbygningen af krankapaciteten er et led i den igangværende udvidelse af Lindø port of Odense.- Vi er godt på vej til at skabe markedets mest optimale rammer for fremtidens grønne produktion og jobskabelse med vores havneudvidelse. Optimale rammer nødvendiggør den størst mulige og mest fleksible krankapacitet, og her bidrager investeringen i megakranen til, at vi fortsat er på forkant af kundernes behov, siger Carsten Aa.I alt findes der kun 12 LHM 800-kraner i drift på verdensplan. Lindø port of Odenses specialbyggede Heavy Lift model er den foreløbig eneste af sin slags.Kranen forventes leveret ultimo 2019.Lindø port of Odense’s kommende kran kombinerer en række egenskaber fra ’standard’-, ’heavy lift’- og ’High Rise’-udgaverne af Liebherr LHM 800. Kranen er dermed speciel i sin kombination af et ekstra højt tårn (med høj kabineplacering), en løfteevne på 308 ton, en maks. løftehøjde på 96,7 m og ekstra bogier (hjul).Om verdens største havnemobilkran