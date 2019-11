Alle vil få en nærboks i nærheden

POSTNORD EFTER VELLYKKET PILOTPROJEKT:

Fredag 1. november 2019 kl: 10:49

Af: Redaktionen - Vi har testet Nærboksen i Kolding og Sønderborg kommuner, og den er blevet taget rigtig godt imod af borgerne. Derfor er vi nu klar til at gå videre med den nye pakkeinfrastruktur til hele landet. Med sine placeringer tæt på hvor danskerne færdes og bor, kommer Nærboksen til at sætte nye standarder for, hvor let og bekvem pakkeudlevering kan gøres. Det er døgnet rundt, og lige når det passer kunden, siger Peter Kjær Jensen, der er administrerende direktør i PostNord i Danmark.E-handlen i Danmark fortsætter med at vokse, og det skaber ifølge PostNord behov for yderligere kapacitet til at håndtere det stigende antal pakker, som e-handlen udløser.- Nærboks er en borgernær løsning, der hverken kræver strøm eller internetforbindelser - og som derfor er nem at sætte op. Testperioden i de to kommuner er gået utrolig godt, og vi har lært en masse. Vi er derfor nu helt klar til at rulle netværket ud til glæde for alle danskere, som vi håber, vil tage lige så godt imod det, som borgerne i Kolding og Sønderborg har gjort, siger Allan Kaczmarek, der er administrerende direktør i SwipBox.Nærboks er et åbent pakkenetværk, og ambitionen er at alle skal kunne hente deres pakker i en Nærboks, uanset hvilken pakkeleverandør, der leverer pakken. Udover PostNord udleverer DHL også pakker i Nærboksene, og flere aktører er på vej.Opsætningen af de 2.000 Nærbokse er en begyndelse. Målet er at gøre netværket tættere og tættere med op mod 10.000 Nærbokse rundt om i hele Danmark.Nærboks stilles op af selskabet Nordic Infrastructure, der ejes af SwipBox og PostNord i fællesskab. Nærboks er et såkaldt åbent netværk, der gør det muligt for flere distributører at bruge boksene til udlevering af pakker.Resten af 2019 vil Nærboks konceptet blive udrullet i primært Storkøbenhavn og Aarhus, mens Randers, Viborg, Vejle, Fredericia, Herning samt byer som eksempelvis Aabybro, Brovst, Løgstør og Fjerritslev kan se frem til at få Nærbokse opstillet i starten af 2020.